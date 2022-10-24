У Польщі хочуть посилити покарання за шпигунство: до 25 років ув'язнення

У Польщі пропонують удвічі посилити санкцію за шпигунство на користь іноземної держави, відповідний законопроєкт невдовзі розгляне Сейм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Урядовий законопроєкт пропонує посилити максимальну відповідальність за шпигунство на користь іноземної держави з нинішніх 10 до 25 років. Якщо проєкт підтримають, це буде найжорсткішим покаранням з тих, що передбачені кримінальним законодавством Польщі, окрім довічного ув’язнення.

"В умовах нинішніх загроз та викликів нам потрібні нові рішення, і це вимагає швидких дій. Шпигунство є екзистенційною загрозою для будь-якої держави, тож і покарання за це має бути винятково жорстким", - зазначає заступник міністра юстиції Марчин Вархол.

За "неумисне шпигунство" - як розкриття чутливої інформації комусь без розуміння, що дана особа працює на іноземні спецслужби - також може загрожувати ув’язнення терміном від 3 місяців до 5 років.

За цілеспрямований збір чутливої інформації на користь іноземної розвідки та керівництво агентурною мережею може загрожувати від 8 років позбавлення волі, у виняткових випадках - довічне ув’язнення.

У польському уряді зазначають, що запозичили елементи законопроєкту з практики Франції, Німеччини, Британії Швеції, Естонії.

Нагадаємо, наприкінці літа у Варшаві засудили до 1,5 років позбавлення волі громадянина Польщі за наміри шпигунства на користь режиму Лукашенка.