У Варшаві засудили до 1,5 року в’язниці поляка, який зібрався шпигувати на користь Білорусі

Окружний суд Варшави засудив до 1,5 року позбавлення волі колишнього силовика, громадянина Польщі Гжегожа М. за наміри шпигувати на користь Білорусі та незаконне володіння зброєю.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Обвинувачення подали до суду ще у травні 2022 року. Розслідування у справі проводила проукратура Варшави разом зі Службою внутрішньої безпеки. Чоловіка звинуватили у тому, що він погодився готовність співпрацювати з розвідкою Білорусі проти інтересів Польщі, а також у володінні боєприпасами без належного дозволу.

"Окружний суд Варшави визнав звинувачуваного Гжегожа М. винним у даних діях та засудив його до загального терміну позбавлення волі 1 рік і 6 місяців", повідомив представник пресслужби Кароль Борхольський.

Про затримання Гжегожа М. стало відомо у середині жовтня 2021 року. Тоді офіційно повідомляли, що він - колишній силовик і працював у силових структурах ще в останнє десятиріччя існування СРСР, а зараз вже багато років на пенсії.

У Литві нещодавно почали ліквідацію організації експолітика, ув'язненого за шпигунство на користь Росії.