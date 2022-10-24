В Польше хотят ужесточить наказание за шпионаж: до 25 лет заключения

В Польше предлагают вдвое ужесточить санкцию за шпионаж в пользу иностранного государства, соответствующий законопроект вскоре рассмотрит Сейм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Правительственный законопроект предлагает усилить максимальную ответственность за шпионаж в пользу иностранного государства с нынешних 10 до 25 лет. Если проект поддержат, это будет самым жестким наказанием из тех, которые предусмотрены уголовным законодательством Польши, кроме пожизненного заключения.

"В условиях нынешних угроз и вызовов нам нужны новые решения, и это требует быстрых действий. Шпионаж представляет экзистенциальную угрозу для любого государства, поэтому и наказание за него должно быть исключительно жестким", - отмечает заместитель министра юстиции Марчин Вархол.

За "неумышленный шпионаж" - раскрытие чувствительной информации кому-то без понимания, что данное лицо работает на иностранные спецслужбы, - также может грозить заключение сроком от 3 месяцев до 5 лет.

За целенаправленный сбор чувствительной информации в пользу иностранной разведки и руководство агентурной сетью может грозить от 8 лет лишения свободы, в исключительных случаях - пожизненное заключение.

В польском правительстве отмечают, что позаимствовали элементы законопроекта из практики Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Эстонии.

Напомним, в конце лета в Варшаве приговорили к 1,5 годам лишения свободы гражданина Польши за намерения шпионажа в пользу режима Лукашенко.