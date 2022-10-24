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Іран заперечив, що направляв своїх інструкторів в окупований Крим

Понеділок, 24 жовтня 2022, 17:36

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок заперечив твердження про те, що іранські інструктори перебували на тимчасово окупованих територіях України й допомагали російським силам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Коментуючи заяву Білого дому про участь у війні в Україні, Канані заявив: "Ми рішуче спростовуємо цю новину".

Він також звинуватив США у прагненні "відвернути громадську думку від руйнівної ролі, яку вони відіграють у війні в Україні, перебуваючи на одній стороні конфлікту та інтенсивно експортуючи зброю і техніку в Україну".

ЗМІ: в Україні загинули кілька іранців, що приїхали допомагати військам РФ

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

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Іран Війна з РФ

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