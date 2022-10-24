Иран отрицает, что направлял своих инструкторов в оккупированный Крым

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в понедельник опроверг утверждение о том, что иранские инструкторы находились на временно оккупированных территориях Украины и помогали российским силам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Комментируя заявление Белого дома об участии в войне в Украине, Канани заявил: "Мы решительно опровергаем эту новость".

Он также обвинил США в стремлении "отвлечь общественное мнение от разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине, находясь на одной стороне конфликта и интенсивно экспортируя оружие и технику в Украину".

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.