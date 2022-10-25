Кілька тисяч осіб протестували у Східній Німеччині проти високих цін і санкцій проти РФ

У кількох містах східних земель Німеччини відбулися демонстрації проти зростання цін на енергію і санкцій проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У федеральних землях Мекленбург-Передня Померанія, Саксонія, Тюрінгія та Саксонія-Ангальт тисячі людей знову вийшли на вулиці з акціями протесту.

За даними поліції, лише у Мекленбурзі-Передній Померанії проти високих цін на енергоносії та політики федерального уряду у понад дванадцяти містах вийшли близько 6 тисяч осіб, у столиці землі Шверіні було 1 600 учасників. Крім того, по кілька сотень людей вийшли, зокрема, у Вісмарі, Пархімі, Людвігслусті, Гюстрові, Нойбранденбурзі, Нойштреліці та Варен-ан-дер-Мюріці.

Тисячі людей знову вийшли на вулиці у східнонімецьких землях Саксонія, Тюрінгія та Саксонія-Ангальт. Після місячної перерви екстремістський та ісламофобський рух "Пегіда" вперше зібрався на "Велику вечірню дрезденську ходу". На дрезденській площі Ноймаркт біля Фрауенкірхе зібралося кілька сотень прихильників "Пегіди".

За даними поліції, близько 1100 осіб у Магдебурзі вийшли на заклик ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини". У центрі Лейпцига під час акції протесту в понеділок відбулися сутички між учасниками і контрдемонстрантами, повідомив представник поліції.

Нагадаємо, десятки тисяч протестувальників у шести німецьких містах зібралися в суботу, щоб вимагати більш справедливого розподілу державних коштів на боротьбу зі зростанням цін на енергоносії і вартості життя і швидшого переходу від викопного палива.