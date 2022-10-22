Тисячі людей протестують у Німеччині, вимагаючи солідарності в питанні енергетичної допомоги

Десятки тисяч протестувальників у шести німецьких містах зібралися в суботу, щоб вимагати більш справедливого розподілу державних коштів на боротьбу зі зростанням цін на енергоносії і вартості життя і швидшого переходу від викопного палива.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли маршем у Берліні, Дюссельдорфі, Ганновері, Штутгарті, Дрездені та Франкфурті-на-Майні, тримаючи плакати з гаслами про все, від зниження інфляції до відмови від ядерної енергетики та збільшення субсидій на ціни на енергоносії для бідних.

За даними Грінпіс, одного з організаторів, в акціях взяли участь близько 24 000 осіб. Поліція заявила, що в Берліні зібралося близько 1,800 протестувальників.

"Ми хочемо показати, що нам терміново потрібна фінансова допомога громадянам, яка є соціально збалансованою. Уряд робить багато, але розподіляє кошти як з лійки. Люди з низьким рівнем доходу потребують більшої підтримки, ніж заможні", - сказала Андреа Кочіш, заступник голови профспілки ver.di, однієї з профспілок-організаторів протестів.

"Я вважаю, що було б краще, якби ми розподіляли кошти більш справедливо. Є мільйонери, які кажуть, що хочуть платити більше податків. Я не бачу, щоб щось відбувалося в цьому напрямку", - сказав Ульріх Франц, учасник акції протесту в Берліні.

Парламент Німеччини в п'ятницю схвалив урядовий пакет порятунку в розмірі 200 мільярдів євро, який спрямований на захист компаній і домогосподарств від впливу стрімкого зростання цін на енергоносії.

Пакет включає одноразову виплату для покриття одного щомісячного рахунку за газ для домогосподарств, малого та середнього бізнесу, а також механізм обмеження цін з березня.

Він також фінансуватиме обмеження цін на електроенергію для домогосподарств та промисловості заднім числом з березня для спотових цін та з грудня для майбутніх цін, з додатковим фінансуванням за рахунок прибутку електроенергетичних компаній.