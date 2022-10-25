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Несколько тысяч человек протестовали в Восточной Германии против высоких цен и санкций против РФ

Вторник, 25 октября 2022, 07:54

В нескольких городах восточных земель Германии состоялись демонстрации против роста цен на энергию и санкций против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В федеральных землях Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт тысячи людей снова вышли на улицы с акциями протеста.

По данным полиции, только в Мекленбурге-Передней Померании против высоких цен на энергоносители и политики федерального правительства в более чем двенадцати городах вышли около 6 тысяч человек, в столице земли Шверине было 1 600 участников. Кроме того, по несколько сотен человек вышли, в частности, в Висмаре, Пархиме, Людвигслусте, Гюстрове, Нойбранденбурге, Нойштрелице и Варен-ан-дер-Мюрике.

Тысячи людей снова вышли на улицы в восточногерманских землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. После месячного перерыва экстремистское и исламофобское движение "Пегида" впервые собралось на "Большое вечернее дрезденское шествие". На дрезденской площади Ноймаркт возле Фрауэнкирхе собралось несколько сотен сторонников "Пегиды".

По данным полиции, около 1100 человек в Магдебурге вышли на призыв ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии". В центре Лейпцига во время акции протеста в понедельник произошли столкновения между участниками и контрдемонстрантами, сообщил представитель полиции.

Напомним, десятки тысяч протестующих в шести немецких городах собрались в субботу, чтобы требовать более справедливого распределения государственных средств на борьбу с ростом цен на энергоносители и стоимости жизни и более быстрого перехода от ископаемого топлива.

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Германия

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