Уряд Фінляндії не виключає розгортання ядерної зброї та баз НАТО після вступу – ЗМІ

Законопроєкт про вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, який готує уряд, не передбачає заборон на розміщення ядерної зброї чи військових баз НАТО на фінській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише газета Iltalehti з посиланням на джерела у сфері зовнішньої політики та безпеки.

За інформацією видання, законопроєкт про вступ Фінляндії до НАТО вже на завершальній стадії та буде винесений на обговорення протягом двох тижнів.

Наразі документ не визначає жодних обмежень на створення баз НАТО на фінській території, а також не обмежує присутність військ країн-членів Альянсу. Стверджується, що таке зобов’язання фінська сторона взяла на себе під час переговорів із НАТО в червні.

Можливість занесення ядерної зброї на територію Фінляндії має важливе значення, оскільки стримування Альянсом Росії спирається на ядерну зброю США та Великої Британії, зазначає Iltalehti.

"Було б нерозумно встановлювати обмежень, які в реальності можуть ускладнити оборону Фінляндії", – пояснює газеті одне із джерел. Відсутність обмежень дозволить зокрема проліт винищувачів F-35 із тактичною ядерною зброєю в межах зусиль із ядерного стримування НАТО.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна планує вивчити різні варіанти присутності Північноатлантичного Альянсу на своїй території.

Фінляндія в травні разом зі Швецією подали заявки на вступ до НАТО, а в червні лідери держав Альянсу схвалили їхній вступ. Тепер парламенти всіх 30 країн-членів НАТО мають ратифікувати протокол про членство Фінляндії та Швеції. Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не зробили цього.