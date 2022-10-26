Правительство Финляндии не исключает развертывания ядерного оружия и баз НАТО после вступления - СМИ

Законопроект о вступлении Финляндии в Североатлантический Альянс, который готовит правительство, не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности.

По информации издания, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже на завершающей стадии и будет вынесен на обсуждение в течение двух недель.

Сейчас документ не определяет никаких ограничений на создание баз НАТО на финской территории, а также не ограничивает присутствие войск стран-членов Альянса. Утверждается, что такое обязательство финская сторона взяла на себя во время переговоров с НАТО в июне.

Возможность занесения ядерного оружия на территорию Финляндии имеет важное значение, поскольку сдерживание Альянсом России опирается на ядерное оружие США и Великобритании, отмечает Iltalehti.

"Было бы глупо устанавливать ограничения, которые в реальности могут усложнить оборону Финляндии", - объясняет газете один из источников. Отсутствие ограничений позволит в частности пролет истребителей F-35 с тактическим ядерным оружием в рамках усилий по ядерному сдерживанию НАТО.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна планирует изучить различные варианты присутствия Североатлантического Альянса на своей территории.

Финляндия в мае вместе со Швецией подали заявки на вступление в НАТО, а в июне лидеры государств Альянса одобрили их вступление. Теперь парламенты всех 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать протокол о членстве Финляндии и Швеции. Турция и Венгрия пока единственные страны, которые еще не сделали этого.