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Зеленський обговорив з Мелоні інтеграцію України до ЄС і НАТО

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 18:32

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні інтеграцію України до ЄС і НАТО та розповів про стан справ в Україні. 

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Президент розповів, що привітав Мелоні з призначенням на посаду прем’єр-міністра Італії. 

"Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до ЄС і НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив здійснити візит до України", - зазначив глава держави.

Попередня розмова Зеленського та Мелоні відбулася 4 жовтня, коли їй ще не доручили сформувати новий уряд країни. Тоді Мелоні нагадала про підтримку України й наголосила, що анексія Росією чотирьох українських областей "не має жодної юридичної та політичної ваги".

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

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Зеленський Італія

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