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Зеленский обсудил с Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Пятница, 28 октября 2022, 18:32

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Италии Джорджией Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО и рассказал о положении дел в Украине.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Президент рассказал, что поздравил Мэлони с назначением на должность премьер-министра Италии.

"Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Рассказал о текущей ситуации в нашем государстве и пригласил осуществить визит в Украину", - отметил глава государства.

Предварительный разговор Зеленского и Мелони состоялся 4 октября, когда ей еще не поручили сформировать новое правительство страны. Тогда Мэлони напомнила о поддержке Украины и подчеркнула, что аннексия Россией четырех украинских областей "не имеет никакого юридического и политического веса".

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по Италии Виктории Вдовиченко.

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Зеленский Италия

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