Зеленский обсудил с Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Италии Джорджией Мелони интеграцию Украины в ЕС и НАТО и рассказал о положении дел в Украине.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Президент рассказал, что поздравил Мэлони с назначением на должность премьер-министра Италии.

"Выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Обсудили интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Рассказал о текущей ситуации в нашем государстве и пригласил осуществить визит в Украину", - отметил глава государства.

Привітав @GiorgiaMeloni з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Італії. Висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю. Обговорили інтеграцію України до #ЄС і #НАТО. Розповів про поточну ситуацію в нашій державі та запросив здійснити візит до України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2022

Предварительный разговор Зеленского и Мелони состоялся 4 октября, когда ей еще не поручили сформировать новое правительство страны. Тогда Мэлони напомнила о поддержке Украины и подчеркнула, что аннексия Россией четырех украинских областей "не имеет никакого юридического и политического веса".

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