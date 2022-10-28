У Празі - новий протест проти чинного уряду та допомоги Україні

У Празі кілька тисяч людей, які підтримують ініціативу "Чехія понад усе", вийшли на антиурядовий протест, вимагаючи дострокових виборів та переговорів з Росією щодо поставок газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

За даними поліції, на Вацлавській площі у Празі зібралися тисячі людей, але менше, ніж на попередніх двох заходах ініціативи "Чехія на першому місці" 3 і 28 вересня, що зібрали від 70 000 до 100 000 людей.

Але співорганізатор акції Ладислав Врабель запевнив, що нині людей більші, ніж було на минулих заходах. "Ми захопимо цю країну", - заявив він на демонстрації.

Ще на першій демонстрації на початку вересня ініціатива "Чехія понад усе" опублікувала свої вимоги та повторила їх у п’ятницю. Серед іншого, люди вимагають укладення газових контрактів безпосередньо з Росією, виходу з НАТО і Євросоюзу, ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також припинення "запланованого розведення нації українськими біженцями".

Ініціатива також вимагає припинити постачання зброї в Україну.

17 листопада прихильники ініціативи хочуть провести протест перед офісом чеського телебачення.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наполіг на тому, що та антиурядова демонстрація на початку вересня була спровокована проросійськими силами.

Детальніше читайте у статті: 70 тисяч проти України: чи вдасться уряду Чехії зупинити реванш "друзів Путіна".