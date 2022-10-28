В Праге – новый протест против действующего правительства и помощи Украине

В Праге несколько тысяч человек, поддерживающих инициативу "Чехия превыше всего", вышли на антиправительственный протест, требуя досрочных выборов и переговоров с Россией по поставкам газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

По данным полиции, на Вацлавской площади в Праге собрались тысячи человек, но меньше, чем на предыдущих двух мероприятиях инициативы 3 и 28 сентября, которые собрали от 70 000 до 100 000 человек.

Но соорганизатор акции Ладислав Врабель заверил, что сейчас людей больше, чем было на прошлых мероприятиях. "Мы захватим эту страну", – заявил он на демонстрации.

Еще на первой демонстрации в начале сентября инициатива "Чехия превыше всего" опубликовала свои требования и повторила их в пятницу. Среди прочего люди требуют заключения газовых контрактов непосредственно с Россией, выхода из НАТО и Евросоюза, ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также прекращения "планируемого разведения нации украинскими беженцами".

Инициатива также требует прекратить поставки оружия в Украину.

17 ноября поклонники инициативы хотят провести протест перед офисом чешского телевидения.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала настоял на том, что антиправительственная демонстрация в начале сентября была спровоцирована пророссийскими силами.

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