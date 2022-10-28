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Німеччина дозріє до рішення про танки - посол

П'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:52

Новопризначений посол у Німеччині Олексій Макеєв вірить, що Берлін дозріє до політичного рішення про постачання Україні броньованої техніки й танків.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Liga.net, пише "Європейська правда".

"Те озброєння, яке постачається Україні, однозначно є оборонним. Україна захищає свою територію і не збирається ні на кого наступати. Я впевнений, що Німеччина дозріє до політичного рішення про постачання броньованої техніки й танків, як ми могли переконати Німеччину змінити позицію щодо систем залпового вогню, артилерії, переносних зенітно-ракетних комплексів, а також систем ППО. Бо окрім IRIS-T згадаймо 30 "гепардів", які захищають наше небо", - зауважив Макеєв.

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Він додав, що це все "складна дипломатична робота, і нам би хотілося набагато більшої динаміки". 

"Я буду робити все, щоб Україна була забезпечена сучасною зброєю для захисту територіальної цілісності", - додав Макеєв.

Макеєв офіційно почав роботу на посаді посла 24 жовтня. 

Дипломат прибув до Німеччини 17 жовтня і одразу попросив більше зброї для України.

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