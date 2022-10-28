Германия созреет до решения о танках - посол

Новоназначенный посол в Германии Алексей Макеев верит, что Берлин созреет до политического решения о поставках Украине бронированной техники и танков.

Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net, пишет "Европейская правда".

"То вооружение, которое поставляется Украине, однозначно оборонно. Украина защищает свою территорию и не собирается ни на кого наступать. Я уверен, что Германия созреет до политического решения о поставках бронированной техники и танков, как мы могли убедить Германию изменить позицию относительно систем залпового огня, артиллерии, переносных зенитно-ракетных комплексов, а также систем ПВО, потому что кроме IRIS-T вспомним также о 30 "гепардах", защищающих наше небо", - заметил Макеев.

Он добавил, что это все "сложная дипломатическая работа, и нам бы хотелось гораздо большей динамики".

"Я буду делать все, чтобы Украина была снабжена современным оружием для защиты территориальной целостности", - добавил Макеев.

Макеев официально начал работу в должности посла 24 октября.

Дипломат прибыл в Германию 17 октября и сразу попросил больше оружия для Украины.