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Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ

Понеділок, 3 жовтня 2022, 20:49

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії, включаючи більш жорсткі торговельні обмеження та обмеження цін на нафту для третіх країн.

Запропоновані санкції не передбачають більш жорстких заходів, включаючи заборону на імпорт російських алмазів.

Для введення санкцій країнам ЄС потрібна одностайність, але угорський прем'єр Віктор Орбан раніше заявив, що не підтримає нові енергетичні санкції проти РФ.

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