Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree - including on an oil price cap. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022

Минулого тижня Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії, включаючи більш жорсткі торговельні обмеження та обмеження цін на нафту для третіх країн.

Запропоновані санкції не передбачають більш жорстких заходів, включаючи заборону на імпорт російських алмазів.

Для введення санкцій країнам ЄС потрібна одностайність, але угорський прем'єр Віктор Орбан раніше заявив, що не підтримає нові енергетичні санкції проти РФ.