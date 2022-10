Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree - including on an oil price cap. #Ukraine