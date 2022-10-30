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У Британії чоловік напав на центр для мігрантів і покінчив із собою

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Неділя, 30 жовтня 2022, 18:05

Правоохоронці у Великій Британії розслідують напад на центр для мігрантів у місті Дувр, куди чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами очевидців події, чоловік у близько 11:20 за місцевим часом (13:20 за Києвом) приїхав до центру для мігрантів на білому спортивному позашляховику й кинув кілька пляшок із запальних бомб у приміщення. Одна з них не вибухнула.

 
Фото: Reuters

Потім чоловік поїхав на сусідню заправку, зав'язав на шиї петлю, прикріпив її до металевого стовпа і рушив на авто, покінчивши життя самогубством.

У поліції графства Кент, де розташований Дувр, підтвердили факт інциденту. За їхніми даними, одна людина в результаті отримала незначне поранення.

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"Підозрюваний був ідентифікований і знайдений. Розслідування інциденту триває", – додали правоохоронці.

Напад на центр для мігрантів стався в розпал дискусії про політику Британії в цій сфері – в останні тижні різко зросла кількість людей, які намагаються переправитися через Ла-Манш, щоб потрапити на британську територію.

Лише в суботу з Франції до Британії нелегально прибула майже тисяча мігрантів.

Британський уряд, з одного боку, критикують через надто слабкий прикордонний контроль, а з іншого – через те, що до шукачів притулку ставляться негуманно.

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Велика Британія

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