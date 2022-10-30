В Британии мужчина напал на центр для мигрантов и покончил с собой

Правоохранители в Великобритании расследуют нападение на центр для мигрантов в городе Дувр, куда мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев происшествия, мужчина в около 11:20 по местному времени (13:20 по Киеву) приехал в центр для мигрантов на белом спортивном внедорожнике и бросил несколько бутылок с зажигательными бомбами в помещение. Одна из них не взорвалась.

ФОТО: REUTERS

Затем мужчина поехал на соседнюю заправку, завязал на шее петлю, прикрепил ее к металлическому столбу и двинулся на авто, покончив жизнь самоубийством.

В полиции графства Кент, где расположен Дувр, подтвердили факт инцидента. По их данным, один человек в результате получил незначительное ранение.

"Подозреваемый был идентифицирован и найден. Расследование инцидента продолжается", - добавили правоохранители.

Нападение на центр для мигрантов произошло в разгар дискуссии о политике Британии в этой сфере - в последние недели резко возросло количество людей, которые пытаются переправиться через Ла-Манш, чтобы попасть на британскую территорию.

Только в субботу из Франции в Британию нелегально прибыла почти тысяча мигрантов.

Британское правительство, с одной стороны, критикуют за слишком слабый пограничный контроль, а с другой - за то, что к искателям убежища относятся негуманно.