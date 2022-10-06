У США не підтверджують переговори з Польщею про спільне використання ядерної зброї

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель у четвер не підтвердив заяву президента Польщі Анджея Дуди про проведення переговорів щодо спільного використання ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Польща – важливий союзник НАТО в регіоні. Але що стосується цього конкретного прохання, нам не відомо про нього чи про те, що воно порушувалося", – сказав Патель на брифінгу.

Він також додав, що США не мають планів розгортати ядерну зброю на території держав-членів НАТО, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

Раніше Анджей Дуда оголосив, що Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії.

Програма спільного використання ядерної зброї є частиною політики ядерного стримування НАТО, яка дозволяє країнам-членам, які не мають такої зброї, брати участь у плануванні її використання.

Ця програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю (таких країн у НАТО зараз три: США, Велика Британія та Франція). Тільки Штати надавали свою зброю іншим державам в межах програми.

У рамках програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики щодо ядерної зброї, утримують технічне обладнання (зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю), необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.