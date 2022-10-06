В США не подтверждают переговоры с Польшей о совместном использовании ядерного оружия

Заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель в четверг не подтвердил заявление президента Польши Анджея Дуды о проведении переговоров по совместному использованию ядерного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша - важный союзник НАТО в регионе. Но что касается этой конкретной просьбы, нам не известно о ней или о том, что она нарушалась", - сказал Патель на брифинге.

Он также добавил, что США не имеют планов развертывать ядерное оружие на территории государств-членов НАТО, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Ранее Анджей Дуда объявил, что Польша ведет переговоры с США относительно участия в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия растущим угрозам со стороны России.

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, которые не имеют такого оружия, участвовать в планировании его использования.

Эта программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие (таких стран в НАТО сейчас три: США, Великобритания и Франция). Только Штаты предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.

В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия, содержат техническое оборудование (в частности самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.