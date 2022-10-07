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Президент Азербайджану допустив підписання мирної угоди з Вірменією до кінця року

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 07:31

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Про це повідомило агентство "Интерфакс-Азербайджан", пише "Європейська правда".

"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час йде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це (зустріч. - Ред.) позитивний крок", - сказав Алієв.

Лідери Туреччини й Вірменії вперше за 13 років провели переговори

За його словами, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, та якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то "до кінця року ми можемо вийти на домовленості", сказав Алієв у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.

За його словами, ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо 5 базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном. 

"Сьогодні під час зустрічі з президентом Франції я побачив, що ці 5 принципів приймаються. Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на яких ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини", - додав президент Азербайджану.

Нагадаємо, у Празі в межах саміту Європейської політичної спільноти у четвер відбулася перша в історії зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться з Макроном і президентом Євроради у Празі

Перед двосторонніми переговорами президент Туреччини провів неформальну зустріч із вірменським прем’єром та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Останнім часом дві ворогуючі держави обговорюють розробку мирної угоди.

Між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення.

Перше призвело до передачі Єреваном контролю над стратегічно важливим Лачинським коридором до Баку. Інше – обстріли прикордонних територій – призвело до посилення ролі США в регіоні.

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Вірменія Азербайджан

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