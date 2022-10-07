Президент Азербайджану допустив підписання мирної угоди з Вірменією до кінця року

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Про це повідомило агентство "Интерфакс-Азербайджан", пише "Європейська правда".

"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час йде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це (зустріч. - Ред.) позитивний крок", - сказав Алієв.

За його словами, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, та якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то "до кінця року ми можемо вийти на домовленості", сказав Алієв у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.

За його словами, ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо 5 базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном.

"Сьогодні під час зустрічі з президентом Франції я побачив, що ці 5 принципів приймаються. Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на яких ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини", - додав президент Азербайджану.

Нагадаємо, у Празі в межах саміту Європейської політичної спільноти у четвер відбулася перша в історії зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана й прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Перед двосторонніми переговорами президент Туреччини провів неформальну зустріч із вірменським прем’єром та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Останнім часом дві ворогуючі держави обговорюють розробку мирної угоди.

Між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення.

Перше призвело до передачі Єреваном контролю над стратегічно важливим Лачинським коридором до Баку. Інше – обстріли прикордонних територій – призвело до посилення ролі США в регіоні.