Президент Азербайджана допустил подписание мирного соглашения с Арменией до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Азербайджан", пишет "Европейская правда".

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хотя первая встреча глав МИД не принесла успеха, я считаю, что это (встреч. - Ред.) положительный шаг", - сказал Алиев.

По его словам, если в ближайшее время будет принято решение, и если две стороны приступят к работе над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то "до конца года мы можем выйти на договоренности", сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, ни Армения, ни ЕС не имеют вопросов к 5 базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном.

"Сегодня во время встречи с президентом Франции я увидел, что эти 5 принципов принимаются. Это естественно, потому что мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которых основываются страны, желающие нормализовать отношения", - добавил президент Азербайджана.

Напомним, в Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества в четверг состоялась первая в истории встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Перед двусторонними переговорами президент Турции провел неформальную встречу с армянским премьером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В последнее время два враждующих государства обсуждают разработку мирного соглашения.

Между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения.

Первое привело к передаче Ереваном контроля за стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Другое – обстрелы приграничных территорий – привело к усилению роли США в регионе.