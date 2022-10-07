Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Азербайджана допустил подписание мирного соглашения с Арменией до конца года

Пятница, 7 октября 2022, 07:31

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Азербайджан", пишет "Европейская правда".

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хотя первая встреча глав МИД не принесла успеха, я считаю, что это (встреч. - Ред.) положительный шаг", - сказал Алиев.

Лидеры Турции и Армении впервые за 13 лет провели переговоры

По его словам, если в ближайшее время будет принято решение, и если две стороны приступят к работе над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то "до конца года мы можем выйти на договоренности", сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, ни Армения, ни ЕС не имеют вопросов к 5 базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном.

"Сегодня во время встречи с президентом Франции я увидел, что эти 5 принципов принимаются. Это естественно, потому что мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которых основываются страны, желающие нормализовать отношения", - добавил президент Азербайджана.

Напомним, в Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества в четверг состоялась первая в истории встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся с Макроном и президентом Евросовета в Праге

Перед двусторонними переговорами президент Турции провел неформальную встречу с армянским премьером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В последнее время два враждующих государства обсуждают разработку мирного соглашения.

Между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошли два масштабных обострения.

Первое привело к передаче Ереваном контроля за стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Другое – обстрелы приграничных территорий – привело к усилению роли США в регионе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Армения Азербайджан

Статьи

Клинч в пользу пророссийских сил: чем завершились досрочные выборы в Болгарии

Нынешний политический кризис медленно, но увеличивает рейтинги откровенно пророссийских сил, в первую очередь "Возрождения" (укр.)
6 октября 2022 — Сергей Герасимчук, "Украинская призма"

Между Молдовой и Сербией. Зачем Киев согласился на новый формат ЕС и как он будет работать

Новый формат не устанавливает для Украины "низкий потолок", который бы ограничивал нашу евроинтеграцию уже сейчас.
6 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Праги

"Путин может приказать ударить в спину Украине из Молдовы. Но Приднестровье не хочет воевать"

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой: "Еще в начале 2014 года стало понятно, что Молдова находится под угрозой новой агрессии со стороны РФ".
5 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Кишинева