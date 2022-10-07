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Лідерів ЄС перед самітом у Празі зустрічала статуя голого Путіна на золотому унітазі

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П'ятниця, 7 жовтня 2022, 12:42

Активісти встановили перед Празьким градом, де зустрічаються на неформальному саміті лідери ЄС, статую голого президента РФ Владіміра Путіна на золотому унітазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

 

Статуя зображує Путіна, який сидить на золотому унітазі і тримає в руках щітку для унітазу. В іншій руці він тримає закривавлену модель пральної машини. Біля його підніжжя сидить самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який тримає в руці закривавлену хокейну ключку.

Скульптурну композицію назвали "Голі вбивці".

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа перед неформальним самітом ЄС у Празі підійшов до демонстрантів, які влаштували акцію на підтримку України.

Група проукраїнських демонстрантів забралася з прапорами ЄС і України біля Празького граду. Вони також скандували гасло "Ні вето, сильний ЄС"  - у ЄС триває дискусія щодо збереження права вето у прийнятті зовнішньополітичних рішень, коли одна країна може заблокувати певні санкції, - і тримали в руках плакати з закликами надати Україні західні танки.

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Путін

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