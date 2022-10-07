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Лидеров ЕС перед саммитом в Праге встречала статуя голого Путина на золотом унитазе

Пятница, 7 октября 2022, 12:42

Активисты установили перед Пражским градом, где встречаются на неформальном саммите лидеры ЕС, статую голого президента РФ Владимира Путина на золотом унитазе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

 

Статуя изображает Путина, который сидит на золотом унитазе и держит в руках щетку для унитаза. В другой руке он держит окровавленную модель стиральной машины. У его подножия сидит самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который держит в руке окровавленную хоккейную клюшку.

Скульптурную композицию назвали "Голые убийцы".

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа перед неформальным саммитом ЕС в Праге подошел к демонстрантам, которые устроили акцию в поддержку Украины.

Группа проукраинских демонстрантов забралась с флагами ЕС и Украины возле Пражского града. Они также скандировали лозунг "Нет вето, сильный ЕС" - в ЕС продолжается дискуссия о сохранении права вето в принятии внешнеполитических решений, когда одна страна может заблокировать определенные санкции, - и держали в руках плакаты с призывами предоставить Украине западные танки.

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