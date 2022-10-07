Байден обмежив право спецслужб США аналізувати персональні дані жителів ЄС

Президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про обмеження можливості американських спецслужб отримувати доступ до персональних даних жителів Європейського Союзу.

Як передає "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Білого дому.

Указ передбачає створення нового органу в міністерстві юстиції США – Суду з питань захисту даних, який контролюватиме, як американські органи національної безпеки можуть здобувати та використовувати інформацію як від європейських, так і від американських громадян.

Також він розширює повноваження посадовців із питань захисту громадянських свобод Офісу директора національної розвідки США (органу, який здійснює нагляд за діяльністю спецслужб) розслідувати можливі порушення прав громадян на недоторканність приватного життя.

Крім того, указ президента США вимагає, щоб американські спецслужби збирали дані тільки для "конкретних, визначених цілей національної безпеки".

Документ вважається кроком на шляху до укладання нової трансатлантичної угоди між США і ЄС про захист персональних даних, підписання якої очікується в березні 2023 року.

Нагадаємо, у 2020 році Суд ЄС анулював укладену чотирма роками раніше угоду між Брюсселем і Вашингтоном про обмін даними через побоювання, що у США їх використовуватимуть для стеження за користувачами.

Це поставило під загрозу діяльність багатьох американських технологічних компаній у Євросоюзі, зокрема популярних соцмереж Facebook, Instagram, Twitter і пошукової системи Google.

У березні 2022 року президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досягли попередньої домовленості про укладання нової угоди про захист персональних даних. Указ Байдена, як очікують у Білому домі, зможе задовольнити побоювання Єврокомісії та розблокує цей процес.