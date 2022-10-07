Байден ограничил право спецслужб США анализировать персональные данные жителей ЕС

Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ об ограничении возможности американских спецслужб получать доступ к персональным данным жителей Европейского Союза.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Указ предусматривает создание нового органа в министерстве юстиции США - Суда по вопросам защиты данных, который будет контролировать, как американские органы национальной безопасности могут получать и использовать информацию как от европейских, так и от американских граждан.

Также он расширяет полномочия должностных лиц по вопросам защиты гражданских свобод Офиса директора национальной разведки США (органа, осуществляющего надзор за деятельностью спецслужб) расследовать возможные нарушения прав граждан на неприкосновенность частной жизни.

Кроме того, указ президента США требует, чтобы американские спецслужбы собирали данные только для "конкретных, определенных целей национальной безопасности".

Документ считается шагом на пути к заключению нового трансатлантического соглашения между США и ЕС о защите персональных данных, подписание которого ожидается в марте 2023 года.

Напомним, в 2020 году Суд ЕС аннулировал заключенное четырьмя годами ранее соглашение между Брюсселем и Вашингтоном об обмене данными из-за опасений, что в США их будут использовать для слежки за пользователями.

Это поставило под угрозу деятельность многих американских технологических компаний в Евросоюзе, в том числе популярных соцсетей Facebook, Instagram, Twitter и поисковой системы Google.

В марте 2022 года президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли предварительной договоренности о заключении нового соглашения о защите персональных данных. Указ Байдена, как ожидают в Белом доме, сможет удовлетворить опасения Еврокомиссии и разблокирует этот процесс.