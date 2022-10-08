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У Берліні 8000 прихильників правопопулістської AfD з прапорами РФ скаржились на ціни й санкції

Субота, 8 жовтня 2022, 21:33

У суботу 8 жовтня прихильники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" зібралися під будівлею парламенту на протест проти високих цін та із закликами зняти санкції проти Росії.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда". 

За оцінками поліції, акція зібрала близько 8000 осіб. Протест почався під будівлею Рейхстагу, далі люди рушили вулицями Берліна. Учасники принесли плакати "У першу чергу - наша країна" та німецькі прапори, а також прапори Росії, деякі були з прапорами імперської Німеччини, які зараз використовують прихильники праворадикальних поглядів. 

 

Співлідер фракції Тіно Хрупалла у своїй промові звинувачував уряд Німеччини у "війні проти власного народу" через вплив санкцій проти РФ на економічний добробут громадян і закликав до відставки міністра економіки Роберта Габека та його однопартійців.

 
Фото: Twitter AfD

"Нам не треба обмеження ціни на газ, а обмеження на "Зелених"... Вони хочуть, щоб наша країна була злиденною і слабкою", - заявив він, додавши, що ціни на газ "знов стануть нормальними, коли ми зможемо купувати дешевий газ у Росії", а альтернативні постачальники - США та ОАЕ - з моральної точки зору "такі ж самі". 

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У кількох місцях за маршрутом протесту відбувалися контрдемонстрації, ініційовані активістами, яких обурює праворадикальна ідеологія партії. Вони наголошували, що AfD маніпулює нинішньою кризою, щоб набирати політичні бали. 

Нагадаємо, партія покарала своїх депутатів, які поїхали в Росію і планували відвідати окуповані території України.

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Німеччина Війна з РФ санкції

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