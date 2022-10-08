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В Берлине 8000 сторонников правопопулистской AfD с флагами РФ жаловались на цены и санкции

Суббота, 8 октября 2022, 21:33

В субботу 8 октября сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" собрались под зданием парламента на протест против высоких цен и с призывами снять санкции против России.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда". 

По оценкам полиции, акция собрала около 8000 человек. Протест начался под зданием Рейхстага, далее люди двинулись по улицам Берлина. Участники принесли плакаты "В первую очередь - наша страна" и немецкие флаги, а также флаги России, некоторые были с флагами имперской Германии, которые сейчас используют сторонники праворадикальных взглядов. 

 

Солидер фракции Тино Хрупалла в своей речи обвинял правительство Германии в "войне против собственного народа" из-за влияния санкций против РФ на экономическое благосостояние граждан и призвал к отставке министра экономики Роберта Габека и его однопартийцев.

 
Фото: Twitter AfD

"Нам нужны не ограничения цены на газ, а ограничения на "Зеленых"... Они хотят, чтобы наша страна была бедной и слабой", - заявил он, добавив, что цены на газ "снова станут нормальными, когда мы сможем покупать дешевый газ у России", а альтернативные поставщики - США и ОАЭ - с моральной точки зрения "такие же". 

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В нескольких местах по маршруту протеста проходили контрдемонстрации, инициированные активистами, которых возмущает праворадикальная идеология партии. Они отмечали, что AfD манипулирует нынешним кризисом, чтобы набирать политические баллы. 

Напомним, партия наказала своих депутатов, которые поехали в Россию и планировали посетить оккупированные территории Украины.

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Германия Война с РФ санкции

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