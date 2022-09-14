"Альтернатива для Німеччини" замовила цукерки для своєї кампанії – їй надіслали желейні пеніси

Відділення ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в Нижній Саксонії, де в жовтні мають відбутися вибори, отримало желейні пеніси замість цукерок, яких хотіло використати в передвиборчій кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Стверджується, що желейні цукерки мали бути у формі логотипу "Альтернативи для Німеччини" – червоної стрілки, дещо зігнутої й скерованої в правий бік. Натомість ласощі більше нагадують за формою чоловічий статевий орган.

На упаковці, в яку були запаковані желейні цукерки, написано: "Альтернатива є. Ви просто маєте її обрати".

Die niedersächsische #AfD wollte den Wahlkampfendspurt „versüßen“ und hat Gummibärchen machen lassen. Das ist dabei herausgekommen: pic.twitter.com/JuWiCoaVHv — Ann-Katrin Müller (@akm0803) September 14, 2022

Лідер парламентської групи "Альтернативи для Німеччини" в міській раді Берліна Антонін Броусек розкритикував дії однопартійців із Нижньої Саксонії, заявивши, що вони "цілковито непридатні для серйозного просування" політичної сили.

Вибори у федеральній землі мають відбутися 9 жовтня. За останніми даними, "Альтернатива для Німеччини" отримає на них лише 7%, тож існує шанс, що її можуть не обрати у парламент Ганновера.

"Альтернатива для Німеччини" з початку вторгнення Росії в Україну критикувала позицію німецького федерального уряду щодо допомоги Києву та виступала за діалог з РФ. А проте, наприкінці червня в лавах AfD несподівано стався розкол, оскільки західнонімецькі делегати не погодилися з відсутністю слова "війна" в описі подій в Україні.

Через позицію AfD канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її "партією Росії".