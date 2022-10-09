Туреччина хоче організувати переговори між Росією та країнами Заходу про "велику угоду" – ЗМІ

Туреччина вирішила організувати переговори між Росією та чотирма західними державами – Великою Британією, Німеччиною, США і Францією, щоб вони спробувати домовитися про "велику угоду", якої хоче Москва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила турецька газета Milliyet, не вказавши джерело інформації.

Зазначається, що після аналізу промов президента РФ Владіміра Путіна Туреччина дійшла висновку, що "Москва хоче довготривалої угоди із Заходом".

"Про план розповіли не всім західним столицям, але його передали США через важливі й приватні канали. Перші зауваги щодо плану з боку впливових посадовців у Вашингтоні були позитивними", – стверджує турецьке видання.

Milliyet не уточнює, чи йтиметься на цих переговорах і про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але "Анкара також поважає бажання України і відкритими каналами говорить про те, щл війна має повернутися до миру без використання тактичної ядерної зброї".

Водночас не відомо, чи погодяться на такий діалог у Москві, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.