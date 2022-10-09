Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Туреччина хоче організувати переговори між Росією та країнами Заходу про "велику угоду" – ЗМІ

Неділя, 9 жовтня 2022, 08:14

Туреччина вирішила організувати переговори між Росією та чотирма західними державами – Великою Британією, Німеччиною, США і Францією, щоб вони спробувати домовитися про "велику угоду", якої хоче Москва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила турецька газета Milliyet, не вказавши джерело інформації.

Зазначається, що після аналізу промов президента РФ Владіміра Путіна Туреччина дійшла висновку, що "Москва хоче довготривалої угоди із Заходом".

"Про план розповіли не всім західним столицям, але його передали США через важливі й приватні канали. Перші зауваги щодо плану з боку впливових посадовців у Вашингтоні були позитивними", – стверджує турецьке видання.

Milliyet не уточнює, чи йтиметься на цих переговорах і про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але "Анкара також поважає бажання України і відкритими каналами говорить про те, щл війна має повернутися до миру без використання тактичної ядерної зброї".

Водночас не відомо, чи погодяться на такий діалог у Москві, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Росія

Статті

Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Близькою є домовленість про мир на Південному Кавказі, де Росія має зазнати поразки... Мая Санду стала зіркою зустрічей у Празі...
8 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Праги

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні

98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм. 
7 жовтня 2022 — Іванна Костіна, Європейська правда