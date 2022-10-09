Турция хочет организовать переговоры между Россией и странами Запада о "большой сделке" - СМИ

Турция решила организовать переговоры между Россией и четырьмя западными государствами - Великобританией, Германией, США и Францией, чтобы они попытаться договориться о "большой сделке", которой хочет Москва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила турецкая газета Milliyet, не указав источник информации.

Отмечается, что после анализа речей президента РФ Владимира Путина Турция пришла к выводу, что "Москва хочет долговременного соглашения с Западом".

"О плане рассказали не всем западным столицам, но его передали США через важные и частные каналы. Первые замечания по плану со стороны влиятельных чиновников в Вашингтоне были положительными", - утверждает турецкое издание.

Milliyet не уточняет, будет ли речь на этих переговорах и о полномасштабном вторжении России в Украину, но "Анкара также уважает желание Украины и открытыми каналами говорит о том, что война должна вернуться к миру без использования тактического ядерного оружия".

В то же время не известно, согласятся ли на такой диалог в Москве, говорится в материале.

Напомним, ранее советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить, в частности, желание Москвы идти на переговоры.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.