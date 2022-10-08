Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Туреччині кажуть, що Путін хоче "нової великої угоди" із Заходом

Субота, 8 жовтня 2022, 09:08

Радник президента Туреччини Ібрагім Калін вважає, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Каліне сказав в інтерв’ю CNN.

"Як ми вважаємо, Путін хоче мати нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Вона частково стосується й України, безсумнівно. Але більш глобальне питання – це нова угода між Росією та західним світом", – вважає він.

Експрезидент Польщі за мирні переговори України й РФ: не треба ділити шкуру невбитого ведмедя

На думку радника Ердогана, укладені наприкінці "холодної війни" домовленості між РФ і Заходом в уявленні Путіна не відображають нинішню російську реальність.

Коментуючи рішення України не вести переговорів із Росією, поки її президентом буде Владімір Путін, Калін сказав, що вважає ймовірним відновлення переговорного процесу в певний момент у майбутньому.

"Питання в тому, коли саме ми до цього повернемося і скільки шкоди буде до того часу завдано?" – зазначив він.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Війна з РФ

Статті

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні

98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм. 
7 жовтня 2022 — Іванна Костіна, Європейська правда

Клінч на користь проросійських сил: чим завершилися дострокові вибори у Болгарії

Нинішня політична криза повільно, але збільшує рейтинги відверто проросійських сил, в першу чергу – "Відродження".
6 жовтня 2022 — Сергій Герасимчук, "Українська призма"