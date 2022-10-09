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Парламент Грузії почне розглядати законопроєкт про "деолігархізацію" - за зразком українського

Неділя, 9 жовтня 2022, 16:39

У парламенті Грузії у понеділок почнуть розглядати законопроєкт "про деолігархізацію", прикладом для якого називають закон, прийнятий Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Зменшення впливу олігархів на політичне життя країни є однією з 12 умов Єврокомісії для того, щоб Грузія могла претендувати на статус кандидата на вступ до ЄС. Дискусія щодо такого проєкту закону триває вже кілька місяців. Запеклі суперечки між опозицією і правлячою "Грузинською мрією" точаться довкола особи Бідзіни Іванішвілі, засновника "Мрії". Опозиція наполягає, що Іванішвілі досі є тіньовим правителем країни. У "Мрії" це заперечують і кажуть, що він не потрапить під дію закону, а також - що для Єврокомісії достатньо буде схвалення закону. 

Як заявляють у "Мрії", за основу взяли український закон про деолігархізацію, який Єврокомісія оцінила схвально. 

Олігархом пропонують вважати особу, що має значну економічну й політичну вагу у житті країни, зокрема - бере участь у політичному житті країни; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціаром компанії/підприємства, що має домінуючу позицію на ринку та зберігає/посилює її; якщо активи особи та пов’язаних з нею компаній в мільйон разів перевищують розмір прожиткового мінімуму. 

Проєкт передбачає створення "реєстру олігархів", цим має займатися парламент. На осіб, що увійдуть до списку, будуть поширюватися низка обмежень, передусім - про фінансову підтримку політичних партій та акцій протесту. 

Закон пропонують запровадити тимчасово, на 10 років. 

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Грузія

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