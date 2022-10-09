Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Парламент Грузии начнет рассматривать законопроект о "деолигархизации" - по образцу украинского

Воскресенье, 9 октября 2022, 16:39

В парламенте Грузии в понедельник начнут рассматривать законопроект "о деолигархизации", примером для которого называют закон, принятый Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Уменьшение влияния олигархов на политическую жизнь страны является одним из 12 условий Еврокомиссии для того, чтобы Грузия могла претендовать на статус кандидата на вступление в ЕС. Дискуссия по такому проекту закона продолжается уже несколько месяцев. Ожесточенные споры между оппозицией и правящей "Грузинской мечтой" ведутся вокруг личности Бидзины Иванишвили, основателя "Мечты". Оппозиция настаивает, что Иванишвили до сих пор является теневым правителем страны. В "Мечте" это отрицают и говорят, что он не попадет под действие закона, а также - что для Еврокомиссии достаточно будет самого принятия закона. 

Как заявляют в "Мечте", за основу взяли украинский закон о деолигархизации, который Еврокомиссия оценила положительно. 

Олигархом предлагают считать лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в жизни страны, в частности - если они участвуют в политической жизни страны; имеют значительное влияние на СМИ; явлюется конечным бенефициаром компании/предприятия, которое имеет доминирующую позицию на рынке и сохраняет/усиливает ее; если активы лица и связанных с ним компаний в миллион раз превышают размер прожиточного минимума. 

Проект предусматривает создание "реестра олигархов", этим должен заниматься парламент. На лиц, которые войдут в список, будут распространяться ряд ограничений, прежде всего - о финансовой поддержке политических партий и акций протеста. 

Закон предлагают ввести временно, на 10 лет. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия

Статьи

Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее

Близка договоренность о мире на Южном Кавказе, где Россия должна потерпеть поражение... Майя Санду стала звездой встреч в Праге...
8 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Фокус на безопасность: как война изменила приоритеты Консультативной миссии ЕС

Нападение России переориентировало нашу деятельность на помощь Украине в обороне и поддержку правоохранительных органов в защите граждан (укр.)
7 октября 2022 — Антти Хартикайнен, Консультативная миссия ЕС в Украине

98% за выход из РФ: как в Чехии в шутку готовят "аннексию" Калининграда

Военно-морской флот Чехии, морское министерство и пивопроводы "Пивной поток" и "Пивной поток-2" – в Чехии уже неделю не стихает настоящий интернет-шторм (укр.)
7 октября 2022 — Иванна Костина, Европейская правда