Парламент Грузии начнет рассматривать законопроект о "деолигархизации" - по образцу украинского

В парламенте Грузии в понедельник начнут рассматривать законопроект "о деолигархизации", примером для которого называют закон, принятый Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Уменьшение влияния олигархов на политическую жизнь страны является одним из 12 условий Еврокомиссии для того, чтобы Грузия могла претендовать на статус кандидата на вступление в ЕС. Дискуссия по такому проекту закона продолжается уже несколько месяцев. Ожесточенные споры между оппозицией и правящей "Грузинской мечтой" ведутся вокруг личности Бидзины Иванишвили, основателя "Мечты". Оппозиция настаивает, что Иванишвили до сих пор является теневым правителем страны. В "Мечте" это отрицают и говорят, что он не попадет под действие закона, а также - что для Еврокомиссии достаточно будет самого принятия закона.

Как заявляют в "Мечте", за основу взяли украинский закон о деолигархизации, который Еврокомиссия оценила положительно.

Олигархом предлагают считать лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в жизни страны, в частности - если они участвуют в политической жизни страны; имеют значительное влияние на СМИ; явлюется конечным бенефициаром компании/предприятия, которое имеет доминирующую позицию на рынке и сохраняет/усиливает ее; если активы лица и связанных с ним компаний в миллион раз превышают размер прожиточного минимума.

Проект предусматривает создание "реестра олигархов", этим должен заниматься парламент. На лиц, которые войдут в список, будут распространяться ряд ограничений, прежде всего - о финансовой поддержке политических партий и акций протеста.

Закон предлагают ввести временно, на 10 лет.