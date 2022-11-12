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Росія добивається підключення до SWIFT свого держбанку в межах переговорів щодо "зернової угоди"

Субота, 12 листопада 2022, 20:12

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Вершинін у суботу підтвердив, що Росія порушувала в межах переговорів про "зернову угоду" із представниками ООН питання підключення до системи SWIFT державного "Россільгоспбанку".

Як повідомляє "Європейська правда", слова Вершиніна наводить російська агенція ТАСС.

"Ми обговорюємо це не вперше, тому що, з моєї точки зору, перепідключення "Россільгоспбанку", який забезпечує більшість транзакцій із сільськогосподарських питань, сільськогосподарських операцій, є ключовим питанням. Без цього, природно, ми просто не можемо просуватися вперед… Ми над цим працюємо, і ми будемо цього домагатися", – заявив він.

Заступник глави МЗС РФ зазначив, що існують конкретні опрацювання того, як можна як тимчасову опцію відкривати кореспондентські рахунки в низці зарубіжних банків – Citibank і JPMorgan.

Самої присутності РФ у "зерновій угоді" недостатньо – Кулеба

"Але ця якщо опція і може бути, то вона може бути тільки тимчасова, тому що реальне рішення – це повне перепідключення до системи фінансових повідомлень SWIFT "Россільгоспбанку", – додав він.

У червні "Россільгоспбанк", а також "Сбербанк" і "Московський кредитний банк" було відключено від системи SWIFT у межах шостого пакета санкцій ЄС.

Раніше агенція Reuters писала, що Росія вимагає від Заходу послабити обмеження для державного сільськогосподарського кредитора "Россільгоспбанку", щоб сприяти експорту російського зерна.

Росія стверджує, що санкції, запроваджені після початку повномасштабної війни проти України, ускладнюють російським трейдерам зерна і добрив обробку платежів і доступ до суден, страхування і портів, хоча продовольство не підпадає під дію санкцій.

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Росія санкції

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