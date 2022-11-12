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Россия добивается подключения к SWIFT своего госбанка в рамках переговоров по "зерновой сделке"

Суббота, 12 ноября 2022, 20:12

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в субботу подтвердил, что Россия поднимала в рамках переговоров о "зерновой сделке" с представителями ООН вопрос подключения к системе SWIFT государственного "Россельхозбанка".

Как сообщает "Европейская правда", слова Вершинина приводит российское агентство ТАСС.

"Мы обсуждаем это не первый раз, потому что, с моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед... Мы над этим работаем, и мы будем этого добиваться", - заявил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что существуют конкретные проработки того, как можно в качестве временной опции открывать корреспондентские счета в ряде зарубежных банков - Citibank и JPMorgan.

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"Но эта если опция и может быть, то она может быть только временная, потому что реальное решение - это полное переподключение к системе финансовых сообщений SWIFT "Россельхозбанка", - добавил он.

В июне "Россельхозбанк", а также "Сбербанк" и "Московский кредитный банк" были отключены от системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Ранее агентство Reuters писало, что Россия требует от Запада ослабить ограничения для государственного сельскохозяйственного кредитора "Россельхозбанка", чтобы способствовать экспорту российского зерна.

Россия утверждает, что санкции, введенные после начала полномасштабной войны против Украины, затрудняют российским трейдерам зерна и удобрений обработку платежей и доступ к судам, страхованию и портам, хотя продовольствие не подпадает под действие санкций.

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Россия санкции

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