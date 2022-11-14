Деякі країни ЄС роздратовані зволіканням з новим пакетом санкцій проти РФ - ЗМІ

Серед деяких країн ЄС росте роздратування через зволікання з дев’ятим пакетом санкцій проти Росії, питання якого на понеділковій зустрічі міністра закордонних справ навіть не виносилося.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Наразі немає того поштовху до санкцій, який був на початку", - сказав дипломат ЄС.

При цьому Польща, країни Балтії та Швеція продовжують наполягати на запровадженні санкцій. Але решта країн не поспішають.

За неофіційною інформацією дипломатів ЄС, новий проєкт санкцій мав бути представлений в середині листопада.

Однак підготовка затягується. На цьому наголосив сьогодні глава литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс, якого це дещо роздратувало.

"Є ті, хто каже, що вже нема на що накладати санкції, що в принципі ті санкції, які ЄС міг би запровадити - він вже запровадив. Але це не так. Литва запропонувала новий список обмежень і чекає на реакцію європейських інституцій". - сказав він.

Йдеться про спільну пропозицію щодо санкцій, висунуту країнами Балтії та Польщею у жовтні. Документ передбачав заборону на ядерне співробітництво та імпорт російських алмазів; заборону на експорт до Росії всіх безпілотників - в т.ч. найдешевших, цивільних; заборону на продаж нерухомості росіянам.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель виправдовується і каже, що дотримується процедур. "Країни-члени подають свої пропозиції, юридичні служби їх аналізують. Можу вас запевнити - зупинки немає". - сказав він.

Однак робота над санкціями втратила динаміку. Один дипломат сказав, що "все більше і більше країн скаржаться на витрати, які їхні суспільства змушені нести в результаті санкцій".

Однак дипломати ЄС дуже неохоче про це говорять, щоб не давати аргументів російській пропаганді. Крім того, робота над санкціями затягується через те, що, серед іншого, "докази все ретельніше перевіряються юристами ЄС у зв'язку з великою кількістю позовів у судах". І це також затягує процедури".

Дедалі частіше лунають припущення, що наступні санкції будуть радше "ущільненням" нинішніх.

Європейська зовнішньополітична служба також готує санкції проти Білорусі. Два режими санкцій - російський і білоруський - вже порівнювалися і були зафіксовані відмінності, в основному там, де є лазівки і де Росія може обійти санкції ЄС, використовуючи Білорусь. Це стосується, наприклад, ситуацій, коли ЄС забороняє експорт елітних автомобілів до Росії, в той же час імпорт цих автомобілів до Білорусі різко зростає, оскільки росіяни їдуть до Білорусі за покупками.

Таким чином, нові санкції вдарять як по Білорусі (через її участь у війні), так і по Росії. Ймовірно, що санкції проти Білорусі будуть оголошені одночасно з новими санкціями проти Росії. Однак, поки що немає політичного рішення ЄС щодо того, коли це конкретно відбудеться.

Раніше у понеділок прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про плани надати Україні $500 млн додаткової військової допомоги і про запровадження додаткових санкцій проти Росії.