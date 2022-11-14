Некоторые страны ЕС раздражены промедлением с новым пакетом санкций против РФ - СМИ

Среди некоторых стран ЕС растет раздражение из-за промедления с девятым пакетом санкций против России, вопрос которого на понедельничной встрече министра иностранных дел даже не выносился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Сейчас нет того толчка к санкциям, который был в начале", - сказал дипломат ЕС.

При этом Польша, страны Балтии и Швеция продолжают настаивать на введении санкций. Но остальные страны не спешат.

По неофициальной информации дипломатов ЕС, новый проект санкций должен был быть представлен в середине ноября.

Однако подготовка затягивается. Это подчеркнул сегодня глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис, которого это несколько разозлило.

"Есть те, кто говорит, что уже не на что накладывать санкции, что в принципе те санкции, которые ЕС мог бы ввести - он уже ввел. Но это не так. Литва предложила новый список ограничений и ждет реакции европейских институтов". - сказал он.

Речь идет о совместном предложении по санкциям, выдвинутое странами Балтии и Польшей в октябре. Документ предусматривал запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских алмазов; запрет на экспорт в Россию всех беспилотников - в т.ч. самых дешевых, гражданских; запрет на продажу недвижимости россиянам.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель оправдывается и говорит, что придерживается процедур. "Страны-члены подают свои предложения, юридические службы их анализируют. Могу вас заверить - остановки нет". - сказал он.

Однако работа над санкциями потеряла динамику. Один дипломат сказал, что "все больше и больше стран жалуются на расходы, которые их общества вынуждены нести в результате санкций".

Однако дипломаты ЕС очень неохотно об этом говорят, чтобы не давать аргументов российской пропаганде. Кроме того, работа над санкциями затягивается из-за того, что, среди прочего, "доказательства все тщательнее проверяются юристами ЕС в связи с большим количеством исков в судах". И это также затягивает процедуры".

Все чаще звучат предположения, что следующие санкции будут скорее "уплотнением" нынешних.

Европейская внешнеполитическая служба также готовит санкции против Беларуси. Два режима санкций - российский и белорусский - уже сравнивались и были зафиксированы различия, в основном там, где есть лазейки и где Россия может обойти санкции ЕС, используя Беларусь. Это касается, например, ситуаций, когда ЕС запрещает экспорт элитных автомобилей в Россию, в то же время импорт этих автомобилей в Беларусь резко возрастает, поскольку россияне едут в Беларусь за покупками.

Таким образом, новые санкции ударят как по Беларуси (из-за ее участия в войне), так и по России. Вероятно, что санкции против Беларуси будут объявлены одновременно с новыми санкциями против России. Однако, пока что нет политического решения ЕС относительно того, когда это конкретно произойдет.