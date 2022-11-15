Сунак розповів, що сказав би Путіну, якби той приїхав на G20

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відповів, що він сказав би Владіміру Путіну, якби президент Росії приїхав на G20.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

"Сьогодні вранці ми побачили міжнародне засудження війни Росії в Україні, при міністрі закордонних справ Росії, який там сидів, ми підкреслили як незаконний і варварський характер війни Росії, так і руйнівний вплив, який вона робить на людей у ​​всьому світі через високі ціни на енергоносії та продукти харчування", - сказав Сунак.

"Ми зобов'язані працювати з нашими союзниками по G20, щоб виправити світову економіку, приборкати інфляцію і зберегти міжнародний порядок - і це те, що ми збираємося робити", - додав глава британського уряду.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті G20 на індонезійському острові Балі заявив, що найефективнішим способом відновлення світової економіки є припинення війни в Україні.

Нагадаємо, на саміті дистанційно виступив і президент України Володимир Зеленський. У промові він кілька разів згадав групу як G19, "викреслюючи" з неї Росію, пояснив, чому для України неприйнятний умовний "Мінськ-3", та розповів, якими Україна бачить 10 кроків для завершення війни і вирішення створених нею проблем.