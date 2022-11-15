Сунак рассказал, что сказал бы Путину, если бы тот приехал на G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ответил, что он сказал бы Владимиру Путину, если бы президент России приехал на G20.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

"Сегодня утром мы увидели международное осуждение войны России в Украине, при министре иностранных дел России, который там сидел, мы подчеркнули как незаконный и варварский характер войны России, так и разрушительное влияние, которое она оказывает на людей во всем мире из-за высоких цен на энергоносители и продукты питания", - сказал Сунак.

"Мы обязаны работать с нашими союзниками по G20, чтобы исправить мировую экономику, обуздать инфляцию и сохранить международный порядок - и это то, что мы собираемся делать", - добавил глава британского правительства.

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G20 на индонезийском острове Бали заявил, что самым эффективным способом восстановления мировой экономики является прекращение войны в Украине.

Напомним, на саммите дистанционно выступил и президент Украины Владимир Зеленский. В речи он несколько раз упомянул группу как G19, "вычеркивая" из нее Россию, объяснил, почему для Украины неприемлем условный "Минск-3", и рассказал, какими Украина видит 10 шагов для завершения войны и решения созданных ею проблем.