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Зеленський обговорив з Сунаком шляхи визнання Британією Голодомору геноцидом

Субота, 19 листопада 2022, 17:36

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком питання визнання Британією Голодомору геноцидом Українського народу.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з британським прем’єром, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що важливо, що така розмова відбулася незадовго до дня вшановування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

"Це важливо саме зараз, коли Кремль знову здійснює акти геноциду проти українців. Цю тему треба детально пропрацювати. Ми віримо, що справедливість буде забезпечена", – сказав президент.

Прем’єр-міністр Великої Британії зі свого боку відзначив мужність українського народу, яка надихає весь світ.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Нідерланди визнати Голодомор геноцидом українського народу.

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Велика Британія

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