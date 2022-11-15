Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Нідерланди визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це він заявив на пресконференції з нідерландським колегою Вопке Хукстрою у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба розповів, що сьогоднішній візит нідерландського міністра розпочався з відвідин меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору.

"Ми українці занадто добре знаємо, що таке голод, тому не будемо стояти осторонь проблем тих народів, які потерпають від голоду. Ми будемо їм допомагати. Я в свою чергу також закликав Нідерланди визнати Голодомор геноцидом українського народу" - сказав він.

У свою чергу Хукстра зазначив, що події Голодомору наводять на думку про ще одного диктатора, який перетворив їжу на зброю.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба у жовтні закликав парламенти світових держав визнати Голодомор геноцидом.