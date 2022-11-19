Зеленский обсудил с Сунаком пути признания Британией Голодомора геноцидом

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Великобритании Риши Сунаком вопрос признания Британией Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с британским премьером, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что важно, что такой разговор состоялся незадолго до дня чествования памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Это важно именно сейчас, когда Кремль снова осуществляет акты геноцида против украинцев. Эту тему надо детально проработать. Мы верим, что справедливость будет обеспечена", - сказал президент.

Премьер-министр Великобритании со своей стороны отметил мужество украинского народа, которое вдохновляет весь мир.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Нидерланды признать Голодомор геноцидом украинского народа.