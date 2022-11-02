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Прем'єр Албанії закликав Британію не звинувачувати албанців у власних міграційних проблемах

Середа, 2 листопада 2022, 21:01

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама в середу звинуватив Велику Британію у використанні громадян його країни для виправдання провалів імміграційної політики.

Таке Рама написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Нападки на албанців… як нібито причини злочинності й проблем на кордонах Британії говорили легко, та вони ігнорують достеменні факти. Повторення одного й того ж із очікуванням іншого результату – божевілля", – вважає албанський прем’єр.

Він зазначив, що із 140 тисяч албанців у Великій Британії 70% раніше жили в Італії та Греції, серед них понад тисяча бізнесменів, крім того вони "тяжко працюють і платять податки".

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"Британія повинна боротися зі злочинністю всіх національностей і перестати дискримінувати албанців, аби виправдати провальну політику… Ми готові до тіснішою співпраці з Британією, але факти є вкрай важливими. Як і взаємоповага", – додав Рама.

Заяви прем’єра Албанії пролунали на наступний день після виступу міністерки внутрішніх справ Британії Суелли Браверман. Вона заявила британським депутатам, що більшість недавно прибулих до Британії мігрантів – це албанці, багато з яких причетні до організованої злочинності та намагаються зловживати британськими законами.

За офіційними даними британського уряду, які цитує Reuters, албанці становили 42% мігрантів, які прибули в Британію через Ла-Манш з травня по вересень. Це трохи більше 11 тисяч людей, тоді як у 2020 році їх було 815.

Раніше Британія підписала угоду з Албанією про вислання албанців, які не мають права перебувати на британській території.

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Велика Британія Албанія

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