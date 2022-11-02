Премьер Албании призвал Британию не обвинять албанцев в собственных миграционных проблемах

Премьер-министр Албании Эди Рама в среду обвинил Великобританию в использовании граждан его страны для оправдания провалов иммиграционной политики.

Такое Рама написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Нападки на албанцев... как якобы причины преступности и проблем на границах Британии говорили легко, но они игнорируют истинные факты. Повторение одного и того же с ожиданием другого результата - безумие", - считает албанский премьер.

Он отметил, что из 140 тысяч албанцев в Великобритании 70% ранее жили в Италии и Греции, среди них более тысячи бизнесменов, кроме того они "тяжело работают и платят налоги".

"Британия должна бороться с преступностью всех национальностей и перестать дискриминировать албанцев, чтобы оправдать провальную политику... Мы готовы к более тесному сотрудничеству с Британией, но факты крайне важны. Как и взаимоуважение", - добавил Рама.

Заявления премьера Албании прозвучали на следующий день после выступления министра внутренних дел Британии Суэллы Браверман. Она заявила британским депутатам, что большинство недавно прибывших в Британию мигрантов - это албанцы, многие из которых причастны к организованной преступности и пытаются злоупотреблять британскими законами.

По официальным данным британского правительства, которые цитирует Reuters, албанцы составляли 42% мигрантов, прибывших в Британию через Ла-Манш с мая по сентябрь. Это чуть более 11 тысяч человек, тогда как в 2020 году их было 815.

Ранее Британия подписала соглашение с Албанией о высылке албанцев, которые не имеют права находиться на британской территории.