Шольц: треба бути готовими до ескалації війни в Україні

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готова до ескалації ситуації в Україні.

Про це він сказав на конференції в Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 мільярдів євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.

Шольц також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.

Під час свого візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Раніше міністр оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина повинна бути готовою до потенційного нападу на тлі російського вторгнення в Україну.