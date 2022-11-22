Шольц: надо быть готовыми к эскалации войны в Украине

Канцлер Олаф Шольц заявил во вторник, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине.

Об этом он сказал на конференции в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц.

По его словам, эскалация может включать разрушение инфраструктуры.

Шольц заявил, что фонд обороны в размере 100 миллиардов евро, о котором было объявлено после вторжения России, стал результатом извлеченного урока для создания оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Шольц также заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того только потому, что во время нее была озвучена совместная позиция двух стран против применения ядерного оружия.

Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения Россией ядерного оружия в Украине.

Ранее министр обороны Кристине Ламбрехт заявила, что Германия должна быть готова к потенциальному нападению на фоне российского вторжения в Украину.