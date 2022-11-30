Італія намагається зберегти нафтопереробний завод "Лукойл", можлива пряма підтримка

Уряд Італії працює з банками, щоб розблокувати фінансування нафтопереробного заводу "Лукойлу" на Сицилії, а також розглядає можливість прямого державного втручання, щоб зберегти роботу заводу російського енергетичного гіганта.

Про це заявив міністр промисловості Адольфо Урсо, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Завод ISAB на півдні Італії знаходиться може закритися через європейське ембарго на морські поставки російської нафти, яке набуває чинності 5 грудня. ISAB був змушений покладатися виключно на російську нафту після того, як банки припинили його фінансування і надання гарантій, необхідних для закупівлі нафти в інших країнах.

Уряд прем'єр-міністра Джорджіа Мелоні хоче врятувати нафтопереробний завод, на який припадає п'ята частина нафтопереробних потужностей Італії і на якому працює близько 1000 робітників в економічно неблагополучному районі.

Виступаючи перед журналістами в парламенті, Урсо заявив, що уряд більше не розглядає можливість отримання тимчасового дозволу від Європейського Союзу.

"Два варіанти все ще залишаються на столі", - додав він, маючи на увазі зусилля уряду щодо забезпечення банківського фінансування ISAB або можливу пряму державну підтримку.

Банки-кредитори ISAB з обережністю ставляться до роботи з російською компанією, оскільки на "Лукойл" поширюються міжнародні санкції в США, але не в Європі.

Три джерела, близькі до цього питання, повідомили Reuters, що уряд намагається отримати від американської влади так званий "заспокійливий лист" з письмовими запевненнями в тому, що банки не будуть ризикувати штрафами в майбутньому.

Однак поки що позитивної відповіді на запит Італії не було, повідомило одне з джерел.

Раніше відбулася акція протесту працівників заводу ISAB, оскільки вони побоюються втрати роботи після набуття чинності нафтовим ембарго.