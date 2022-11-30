Италия пытается сохранить нефтеперерабатывающий завод "Лукойл", возможна прямая поддержка

Правительство Италии работает с банками, чтобы разблокировать финансирование нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" на Сицилии, а также рассматривает возможность прямого государственного вмешательства, чтобы сохранить работу завода российского энергетического гиганта.

Об этом заявил министр промышленности Адольфо Урсо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Завод ISAB на юге Италии может закрыться из-за европейского эмбарго на морские поставки российской нефти, которое вступает в силу 5 декабря. ISAB был вынужден полагаться исключительно на российскую нефть после того, как банки прекратили его финансирование и предоставление гарантий, необходимых для закупки нефти в других странах.

Правительство премьер-министра Джорджиа Мелони хочет спасти нефтеперерабатывающий завод, на который приходится пятая часть нефтеперерабатывающих мощностей Италии, и на котором работает около 1000 рабочих в экономически неблагополучном районе.

Выступая перед журналистами в парламенте, Урсо заявил, что правительство больше не рассматривает возможность получения временного разрешения от Европейского Союза.

"Два варианта все еще остаются на столе", - добавил он, имея в виду усилия правительства по обеспечению банковского финансирования ISAB или возможную прямую государственную поддержку.

Банки-кредиторы ISAB с осторожностью относятся к работе с российской компанией, поскольку на "Лукойл" распространяются международные санкции в США, но не Европы.

Три источника, близкие к этому вопросу, сообщили Reuters, что правительство пытается получить от американских властей так называемое "успокоительное письмо" с письменными заверениями в том, что банки не будут рисковать штрафами в будущем.

Однако пока что положительного ответа на запрос Италии не было, сообщил один из источников.

Ранее состоялась акция протеста работников завода ISAB, поскольку они опасаются потери работы после вступления в силу нефтяного эмбарго.